Adliye emeklisi memurun katil zanlısı Alanya GZP'de görüntülendi

GAZİPAŞA'YA bağlı Hasdere Mahallesi'nde 20 Temmuz'da dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülen Alanya Adliyesi'nden emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ın cinayet şüphelisi F.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sahte kimlik kullandığı belirlenen cinayet şüphelisinin suç dosyasının kabarık olduğu tespit edildi. 2014 yılında cezaevinden firar ettiği kaydedilen F.C'nin, dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi 7 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 7 ayrı hak mahrumiyeti olduğu belirtildi. Olay günü Çetin Okatan'a ait araçla kayıplara karışan F.C'nin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

AĞABEYİ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Öldürülen Çetin Okatan'ın Antalya'da yaşayan ağabeyi Mehmet Okatan, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden "Kardeşim Çetin Okatan'ı öldüren ...... ...... bu videodaki sakallı olan ... Görenler lütfen 0532 215 65 82 numaralı telefondan bana ulaşsınlar. Mükafatlandıracağım" notuyla bir video yayınladı. Videoda cinayet zanlısı F.C, yanında bir kız ve bir erkek arkadaşıyla görülüyor. F.C'nin son derece keyifli olduğunun gözlendiği videonun Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nda (GZP) çekildiği görüntülere yansıyor. Videoda F.C'nin uçağa binmek için terminal binasına girdiği gözleniyor.