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Adil Öksüz’ün baldızı tutuklandı

Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, ByLock’tan tutuklandı

Adil Öksüz’ün baldızı tutuklandı

Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, ByLock’tan tutuklandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:28
Adil Öksüz’ün baldızı tutuklandı
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FETULLAHÇI Terör Örgütünün (FETÖ) sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olan Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, ByLock kullandığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.  5 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, darbenin kilit isimlerinden sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olan Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, gözaltına alınmıştı. Şen, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şen, daha sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı iddiası ile gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzFetullahçı Terör ÖrgütüEmine Şennur ŞenBylock
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