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Adil Öksüz'le ilgili çok önemli bilgi verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında itirafçı 'Kuzgun' ve 'Şapka'nın Adil Öksüz'le ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor

Adil Öksüz'le ilgili çok önemli bilgi verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında itirafçı 'Kuzgun' ve 'Şapka'nın Adil Öksüz'le ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:58
Adil Öksüz'le ilgili çok önemli bilgi verecek
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15 TEMMUZ darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimiyle ilgili davaya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor. Tanıkların dinlendiği duruşmalarda bugüne kadar 10 tanık ifade verdi. Tanıklardan 6’sı SEGBİS sistemi ile ifade verirken, 4’ü mahkeme huzurunda ifade verdi.
‘Kuzgun’ ve ‘Şapka’ tanık olarak dinlenecek
Duruşmanın bugünkü bölümünde halen tutuklu bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘Şapka’ kod adı ile itirafçı olan ve sonradan ismi deşifre olan ‘Şapka’ kod adlı Albay Hakan Bıyık ve itirafçı ‘Kuzgun’ kod adlı eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın, SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifadeleri alınacak. İki itirafçının özellikle Muğla’da sanık olarak yargılanan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in darbe girişimi öncesi Ankara’da bir villada yapılan toplantıya katılması ile ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor. İtirafçılar, Ankara’daki villa toplantısına firari sanık Adil Öksüz’ün de bu toplantılara katıldığını daha önceki ifadelerinde belirtmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzSuikast GirişimiDava
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