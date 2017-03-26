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Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia

15 Temmuz'un kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün FETÖ hamisi bir ülkenin konsolosluk binasında saklandığı iddia edildi

Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia

15 Temmuz'un kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün FETÖ hamisi bir ülkenin konsolosluk binasında saklandığı iddia edildi

26 Mart 2017 Pazar 12:05
Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gecenin sabahı 16 Temmuz'da, hainlerin karargâhı Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği 18 Temmuz'da skandal bir kararla salıverilen örgüt yöneticisi Adil Öksüz hâlâ kayıp. Aylarca girilmedik yer bırakmayan güvenlik güçleri, FETÖ'nün 'mahrem imam'ına dair herhangi bir ize rastlamadı. FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olduğu iddia edilen Öksüz'e yönelik son ize, GPS sinyali üzerine  Sakarya  Akyazı'da rastlanmış, 2 bin metre rakımlı Acella Yaylası'nda da Öksüz'ün cep telefonuna ulaşılmıştı.
 
HANGİ ÜLKE SAKLIYOR?
Öksüz'ün ne ülkeyi terkettiğine ne de yurtdışına kaçtığına dair hiçbir ize rastlanmaması ise dikkatleri 'girilemez' durumdaki diplomatik misyonlara çevirdi. Adil Öksüz'ün FETÖ'ye neredeyse kalkan olan ülkelerce korunmaya alınmış olma ihtimali, güvenlik güçlerinin üzerinde durduğu ihtimaller arasında ağırlık kazanıyor. Bugün başta  Almanya olmak üzere  Yunanistan,  Norveç,  Hollanda,  Avusturya,  Belçika,  İngiltere ve  Yunanistan, FETÖ üyesi teröristlere kuçak açmış durumda.
 
BİR TEK O GÖRÜLMEDİ 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi çok sayıda kilit isim yurtdışına kaçtı. Bazı firari isimler bulundukları ülkelerde görüntü vermekten kaçamadı. Öksüz'ün hiçbir şekilde yurtdışı görüntüsüne rastlanmamış oluşu, onun halen  Türkiye'de bulunduğuna yönelik kuşkuları artırıyor. Halen FETÖ'cüleri koruyan ülkeler sığınma talebinde bulunan teröristleri ülkede saklarken, Öksüz için herhangi bir sığınma talebi de bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzİddiaFetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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