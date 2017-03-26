Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu gecenin sabahı 16 Temmuz'da, hainlerin karargâhı Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiği 18 Temmuz'da skandal bir kararla salıverilen örgüt yöneticisi Adil Öksüz hâlâ kayıp. Aylarca girilmedik yer bırakmayan güvenlik güçleri, FETÖ'nün 'mahrem imam'ına dair herhangi bir ize rastlamadı. FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olduğu iddia edilen Öksüz'e yönelik son ize, GPS sinyali üzerine Sakarya Akyazı'da rastlanmış, 2 bin metre rakımlı Acella Yaylası'nda da Öksüz'ün cep telefonuna ulaşılmıştı.



HANGİ ÜLKE SAKLIYOR?

Öksüz'ün ne ülkeyi terkettiğine ne de yurtdışına kaçtığına dair hiçbir ize rastlanmaması ise dikkatleri 'girilemez' durumdaki diplomatik misyonlara çevirdi. Adil Öksüz'ün FETÖ'ye neredeyse kalkan olan ülkelerce korunmaya alınmış olma ihtimali, güvenlik güçlerinin üzerinde durduğu ihtimaller arasında ağırlık kazanıyor. Bugün başta Almanya olmak üzere Yunanistan, Norveç, Hollanda, Avusturya, Belçika, İngiltere ve Yunanistan, FETÖ üyesi teröristlere kuçak açmış durumda.



BİR TEK O GÖRÜLMEDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi çok sayıda kilit isim yurtdışına kaçtı. Bazı firari isimler bulundukları ülkelerde görüntü vermekten kaçamadı. Öksüz'ün hiçbir şekilde yurtdışı görüntüsüne rastlanmamış oluşu, onun halen Türkiye'de bulunduğuna yönelik kuşkuları artırıyor. Halen FETÖ'cüleri koruyan ülkeler sığınma talebinde bulunan teröristleri ülkede saklarken, Öksüz için herhangi bir sığınma talebi de bulunmuyor.