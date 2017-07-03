Adil Öksüz hakkında şok iddia! İnfaz edilmiş...

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 'kilit' isimlerinden Adil Öksüz'ün Türkiye içinde hareket etme ihtimalinin 'çok zayıf' bulduğunu savundu ve ekledi: "Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir."
Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Bozdağ, Öksüz'le ilgili her hususun detaylı bir şekilde değerlendirildiğini ve hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi.
Öksüz'ün nerede olduğuna dair kesin bir bilginin olmadığını aktaran bakan, şöyle devam etti: "Öksüz, Türkiye içinde bir yerde birileri tarafından saklanıyor olabilir ya da yurtdışına kaçırılmış olabilir. Ya da infaz edilmiş olabilir, konuşmasın diye. Bu ihtimallerin hangisi doğrudur şu anda ölçecek kesin bilgiye sahip değiliz. Devlet tüm imkanlarıyla bu kişiyi aramak için seferber olmuş durumda. Ülke içinde hareket etme ihtimali çok zayıf. Yurtdışına kaçmamış diyebilir miyiz, yüzde 100 diyemeyiz."
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