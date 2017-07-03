Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı

KILIÇDAROĞLU, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşünün 19. gününe Kocaeli Eşme Çobanlar mevkisinden başladı.Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 19. gününün hayırlı olmasını diledi. Kılıçdaroğlu, bir ideal için yola çıktığını anlatarak, "Herkesin huzur içinde yaşaması, teröre karşı, terörü lanetlemek, terörden mağdur olan aileler, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile tüm şehit yakınları için yürüyoruz. Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 AK Partili yöneticinin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletip, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Zulmün karşısında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Zulüm ile abad olunmaz. Zulmün karşısındayız. Zulmün yanında değil, mazlumun yanında olmak bizim temel felsefemiz, görüşümüz. Mazlumun yanında olmak, haksıza karşı durmak, haklıyı savunmak, bizim temel görevimizdir. Bu yürüyüşümüzü yapmamızın da temel nedeni, haksızlıkların artık Türkiye'de çuvala sığmayacak boyutlara ulaşmasıdır. Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri. Yargılayan kişi yine kendileri. Mahkum eden kişi de kendileri. Yani, suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu, adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde, giydiği cübbenin önünde ilik ve düğme yoksa, her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir. Adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

''KÜFÜRLER EDİLDİ, TAŞLAR ATILDI, GÜBRELER DÖKÜLDÜ''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaşırken provakasyon olacağı yönünde bir takım duyumlar aldıkları ifade ederek, yürüyüşe katılanlardan, böyle bir şey olması durumunda sadece alkışla karşılık vermelerini istedi.Zor bir yürüyüş yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Küfürler edildi, taşlar atıldı, gübreler döküldü. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü biz bir ideal, dava, huzur, adalet için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa onu gül kabul edin. Bize küfür de edilse onu iyi bir söz olarak kabul edin. Ne söylenirse söylensin, hep beraber idealimiz, Türkiye, çocuklarımız, geleceğimiz ve adalet için yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerle yürüyüşe başladı