Adalet Yürüyüşü'ne Saldırmayı Planlayan DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

ADALET Yürüyüşü'ne araçla dalacağı istihbaratı alınan DEAŞ'lı teröristin peşine düşen Kocaeli Emniyeti, şüpheliyi operasyonla yakaladı. AK Parti'li algısı yaratmak isteyen şüphelinin aracından AK Parti bayrakları çıktı.

TRAFİK İLK KEZ TAMAMEN KESİLDİ

Özellikle bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini kırmızı seviyeye çıkardı. Ekiplere bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı paylaşıldı. Bunun üzerine trafik ilk kez tamamen kesildi. Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı.

KALABALIĞIN ARASINA DALACAKTI

Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin DEAŞ'lı olduğu ileri sürüldü. Zanlının kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. Aracın içinden ise AK Parti bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AK Partili algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.

MİNİBÜSÜ KAYSERİ'DEN KİRALAMIŞLAR

Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne önceki gün yapılan ihbarda Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eylem yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri'de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ'lılardan ikisi Kocaeli'de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri'de gözaltına alındı.

KAYSERİ VALİSİ: BÜYÜK BİR PROVOKASYON ÖNLENDİ

Hürriyet'e açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise "Evet, polisimiz güzel bir istihbarat sonucu 6 kişilik DEAŞ militan grubunu gözaltına aldı. Minibüsle konvoya saldıracaklardı. Minibüse AK Parti flamaları koymuşlardı. Büyük bir provokasyon önlendi." dedi.

