‘Adalet için yürüyoruz kimse rahatsız olmasın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününe Bolu Dağı’ndaki Varan Tesisleri’nden başladı. Yürüyüş öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti otobüsünden provokasyon uyarısı yaptı. Özel, “Dışarıdan hangi provokasyon gelirse gelsin, ister tahrik, ister küfür, bunlara ortak verilecek tek cevap alkış ve ortak slogan ‘Hak, hukuk, adalet’ olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, 13’üncü günde Köroğlu’nun diyarını terk ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Köroğlu’ya selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar. Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz 12 maddeyi. ‘Sakın şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın, ne söylerlerse söylesinler sadece onları alkışlayın’ dedik. Dolayısıyla bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor, adalete olan inancımızı gösteriyor, adalete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor.”

25 vekil görev yaptı

Kılıçdaroğlu, daha sonra sis kaplı Bolu Dağı’nda Düzce yönüne doğru yürüyüşe geçti. Alınan karar gereği 25 milletvekili kortejde 50 metrelik aralıklarla görev yaptı ve yürüyüşe katılanları yönlendirdi. Kılıçdaroğlu, zaman zaman yanına gelen ve kendisine destek verenlerle birlikte yürüdü.

Kılıçdaroğlu’na Bolu Dağı’ndan inerken bir ara Gezi olaylarında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz ile yan yana yürüdü. 6 kilometrelik ilk etapta Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi geçildi. Kılıçdaroğlu, yol kenarında kendisini destekleyenlerin bayramını kutladı. Bireysel bir kaç tepkiye ise alkışlarla karşılık verdi.

Kaynaşlı çıkışındaki ilk moladan sonra yürüyüş tekrar başladı. 5 kilometrelik bu etapta Kılıçdaroğlu’na Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen, Düzce Barosu avukatları eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Düzce’ye 11, İstanbul’a 205 kilometre kaldığını gösteren tabelayı geride bırakıp Üçköprü mevkisindeki ikinci mola yerine ulaştı.

Kazada polis yaralandı

Kortej mola verdiği sırada Üçköprü Kavşağı’nda trafiği düzenleyen polis memuru İsmail Bilir’e sürücüsünün adı öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarptı. Polis yaralanırken, kaçan motosiklet sürücüsü, polisin kovalaması sonucu yakalandı. Yaralı polis ile baygınlık geçiren sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şener ve Kaboğlu’nun anısı

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 13’üncü gününde olduklarına işaret ederek, “Dün Abdüllatif Şener ve Sayın İbrahim Kaboğlu katıldı. İkisinin güzel bir anısı var. Bana anlattılar. 13 yıl önce ikisi İzzet Baysal Üniversitesi’nde birisi asistan, birisi yardımcı doçentmiş. Ama aradan geçen süre içinde hiç karşılaşmamışlar. 13 yıl sonra Bolu’da yeniden yan yana geldiler ve yürüdüler. Dolayısıyla ikisi de son derece mutluydu” dedi.