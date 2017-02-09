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Adalet Bakanlığı 2.750 yeni hakim savcı alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim savcıların yerine yenilerinin alındığını söyledi ve 3 Haziran'da 2 bini hukuk fakültesi mezunu, 750'si avukat olmak üzere toplam 2.750 yeni hakim ve savcı alımı yapılacağını açıkladı

Adalet Bakanlığı 2.750 yeni hakim savcı alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim savcıların yerine yenilerinin alındığını söyledi ve 3 Haziran'da 2 bini hukuk fakültesi mezunu, 750'si avukat olmak üzere toplam 2.750 yeni hakim ve savcı alımı yapılacağını açıkladı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:37
Adalet Bakanlığı 2.750 yeni hakim savcı alacak
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TRT Haber canlı yayınında konuşan Bekir Bozdağ, FETÖ bağlantısı tespit edilen hâkim ve savcıların meslekten uzaklaştırıldığını ancak yeni hâkim ve savcıların göreve başlatılmasıyla adliyelerde sorun yaşanmadığını söyledi.Kısa sürede staj aşamasında olan 4 bin hâkim ve savcı adayının sınava tâbi tutularak mesleğe kazandırıldığı bilgisini aktaran Bakan Bozdağ, alımların devam edeceğini söyledi. 3 Haziran’da 2 bin 750 hâkim ve cumhuriyet savcısı alımı yapılacağını açıklayan Bakan Bozdağ şöyle konuştu:"Vatandaşlarımız meslekten uzaklaştırılan hâkim ve savcılar nedeniyle adliyelerde herhangi bir sorun yaşamadılar. Çünkü süratli bir şekilde buralar dolduruldu. İşlerde bir aksamaya meydan verilmedi. Şu anda da sıkıntı yok. Ama biz bir yandan yeni hâkim savcı alımını sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi şu anda bir sınav yaptık. Bu yıl 3 Haziran’da da 2 bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, 750 de avukatlardan hâkim savcı alımı için sınav yapacağız."Bakan Bozdağ, Haziran ayında yapılacak alıma mezuniyetleri olmadığı için hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerin giremeyeceğini belirterek, Eylül-Ekim-Kasım aylarında da bir sınavın daha yapılacağını söyledi. Bu sınav için henüz alınacak hâkim savcı sayısının belirlenmediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Yıl sonunda bir sınav daha olacak. Hukuk son sınıfta okuyan öğrencilerimiz endişe etmesin. Eylül-Ekim-Kasım gibi bir sınav daha yapacağız" dedi.Bozdağ ayrıca zabıt kâtipleri, icra kâtipleri, infaz koruma memurları ve diğer yardımcı personellere ilişkin de 2017 yılı içinde alımların yapılacağını belirtti.

AB STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR
Türkiye'de hâkim ve savcı ihtiyacının AB standartlarını karşılamadığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "AB ülkelerinde 100 bin kişiye 21 hâkim düşüyor, Türkiye’de ise 13,5. Bizim alacağımız mesafe var. İhraçları düştüğümüzde bu oranı koruyoruz" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağFetöHakim Ve SavcıAvukat
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