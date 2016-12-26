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Adalet Bakanı'ndan "rüşvet tutuklusu" açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 66 kişinin "Rüşvet" suçundan tutuklu bulunduğunu bildirdi

Adalet Bakanı'ndan "rüşvet tutuklusu" açıklaması
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BOZDAĞ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru  önergesine verdiği yanıtta, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun "Rüşvet" başlıklı 252. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz  kurumuna giren tutuklu sayısının 66 olduğunu belirtti.
 
TCK'nın "Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde  sadakatsizlik" başlıklı 333. maddesi gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna  giren tutuklu sayısının ise 1 olduğunu aktaran Bozdağ, tutuklanan kişilerin hangi  kurum veya kuruluşta çalıştığına ilişkin istatistik tutulmadığını ifade etti.
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Etiketler; #rüşvet tutuklusu #bekir bozdağ #Sezgin Tanrıkulu
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