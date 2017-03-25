Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye’de siyasi istikrar şarttır

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Silivri'de Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Bozdağ, konuşmasında, Türkiye’nin tarihi günlerden geçtiğini, 16 Nisan’da Türk milletinin büyük bir reform, tarihi bir dönüşüm için sandığa gideceğini, yeni Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin temellerinin “evet”lerle atılacağını söyledi.Türkiye'nin komşuları Irak ve Suriye'de yaşanan ve halen devam eden iç savaşları hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"PKK, DHKP-C, FETÖ dahil 10 civarında terör örgütüyle, Türkiye, eş zamanlı mücadele ediyor. Silivrililer! Bugün dünyada 10 civarında terör örgütüyle aynı zamanda mücadele eden ikinci bir ülke yoktur, Türkiye dışında. Aynı zamanda bu terör örgütlerinin yularını elinde tutan ülkelerin istihbarat örgütleri ve başka güçlerle de mücadele ediyoruz. Onun için Anadolu’da, Türkiye’de siyasi istikrar şarttır. Güçlü iktidar şarttır. Öyle bir sistemi Türkiye’ye kazandırmalıyız ki bu topraklarda istikrarsızlık isteyenlere imkan doğmasın, zayıf iktidar isteyenlere fırsat doğmasın, kriz olmasın, kaos olmasın. Şu anda istikrar yok mu? Hamdolsun var ama parlamenter sistemin doğurduğu bir istikrardan değil, lidere bağlı bir istikrar var."Liderlere bağlı "istikrar" döneminin sona ermesi gerektiğini kaydeden Bozdağ, "Türkiye'de yeniden siyasi istikrar, güçlü iktidar için milletimiz, yeni Atatürkler, yeni Menderesler, yeni Özallar, yeni Erdoğanlar beklemek zorunda kalmamalıdır. Sistem istikrar doğurmalı, sistem güçlü iktidar kurmalı. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz şey, lidere bağlı istikrar değil, sisteme bağlı bir istikrar getiriyor. Güçlü iktidar kuruyor. Millet, Ankara'da, ortaksız ve kesintisiz iktidar oluyor." diye konuştu.'Kimin yaşam tarzına biz 15 yıldır iktidarız müdahale etmişiz?'Bakan Bozdağ, "Şimdi diyor ki, 'yaşam tarzımıza müdahale edecekler. İnternetinize, yemenize, içmenize, kıyafetinize...' 15 senedir bu yalanı söyleye söyleye bıkmadınız. Kimin yaşam tarzına biz 15 yıldır iktidarız müdahale etmişiz? Kimin inancına, kimin kimliğine kimin tercihine saygısızlık olmuş? Veya biri yapmış da iktidar himaye etmiş. Var mı bir tane örnek? Yok ama bıkmadan usanmadan söylüyorlar" dedi."Bu değişiklik memleketi bölecek" şeklindeki propagandaları eleştiren Bozdağ, "Bu değişiklik bu milleti bölecek de 40 yıldır Türkiye'yi bölmek için terör saldırısı yapan, askerimizi, polisimizi, masum insanlarımızı katleden bu eli kanlı PKK terör örgütü niye telaşla 'hayır' çıksın diye propaganda yapıyor, baskı kuruyor? Biri bunu izah etmesi lazım. DHKP-C, FETÖ, ne kadar terör örgütü varsa 'hayır' çıksın diye propaganda yapıyor. Ülkeyi bölmek isteyenler bu evetler Türkiye'ye, Türk milletini bölecekse niye evet demiyorlar da hayıra çalışıyorlar? Herkes bunu vicdanına ve aklına sormalıdır." diye konuştu.

"Ülkeyi yönetenler 10 yılda bir yenilenecek"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Silivri Palmiye Düğün Salonunda STK, kanaat önderleri ve hukukçularla bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Bozdağ, "Bu sistem herkesi birbirine yaklaştıracak. Radikalleşme değil, normalleşme getirecek. Milletin giyimi, kuşamı, inancıyla uğraşanlara, iktidar yolu kapanıyor. Artık herkes herkesi kucaklayacak politikaya, programa gelmek zorunda. Böyle yapmazsa iktidar olmayı rüyasında bile göremeyecek." dedi.Yeni sistemin çok çalışmayı zorunlu hale getirdiğini dile getiren Bozdağ, bunu göze alamayanların buna karşı çıktığını aktardı. Bozdağ, şimdiki sistemle "gelenin bir daha gitmediğini" ifade ederek, "İlkokulda öğrenciydim, Sayın Baykal bakandı. Geldik yaşlandık Sayın Baykal hala milletvekili. Yaşam boyu siyaset, vekillik, bakanlık var mı? Bizim siyasetimizde var. Böyle bir sistem var. Gelen gitmiyor. Sadece Azrail götürebiliyor. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı iki dönem seçilebiliyor. Kimse 10 yıldan fazla ülkeyi yönetemez. Kimse, 10 seneden fazla aday olamayacak. Bu şu demek; Türkiye'yi yönetecek kadroların, 10 yılda bir milletin iradesiyle zorunlu olarak yenilenmesi demek." değerlendirmesini yaptı.