Acun Ilıcalı'nın yıldızlar topluluğu takımından galibiyet pozu

FUTBOLA olan düşkünlüğü ile bilinen, 'Survivor' yarışmasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde de bu hobisinden vazgeçmeyen Acun Ilıcalı, bu kez İzmir'in Seferihisar ilçesine maç yapmaya gitti.

Yıldız isimlerden kurulu takım, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Acun Ilıcalı, maç sonrası çekilen videoyu ve fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü yapımcının kadrosunda; yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile başarılı popçu Murat Boz da yer aldı.