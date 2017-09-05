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Acı haberi alan anne zamanı durdurdu

Siirt'in Pervari İlçesi'nde 5 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında oğlu Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in şehit olduğu haberini alan Rahime Güneş evin duvarındaki saati 10.30'da durdurdu. O günden itibaren saati çalıştırmayan yüreği acılı Rahime Güneş, "Bizim için o andan itibaren hayat durmuştur" dedi

Acı haberi alan anne zamanı durdurdu

Siirt'in Pervari İlçesi'nde 5 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında oğlu Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in şehit olduğu haberini alan Rahime Güneş evin duvarındaki saati 10.30'da durdurdu. O günden itibaren saati çalıştırmayan yüreği acılı Rahime Güneş, "Bizim için o andan itibaren hayat durmuştur" dedi

05 Eylül 2017 Salı 13:41
Acı haberi alan anne zamanı durdurdu
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SİİRT'TEKİ 3'ncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan 10 Kasım 2012 günü sabah 05.00 sıralarında Pervari ilçesine asker sevkiyatı yapan askeri helikopter, Doğanca Köyü Hasantepe Mevki'inde sis nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 3 subay, 4 astsubay, 1 uzman çavuş ve 9 uzman erbaş olmak üzere 17 asker şehit oldu. Helikopter kazasında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in ailesine acı haber ise aynı gün saat 10.30'da yetkililer tarafından verildi.

Erzurum'da dua ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan şehit Kürşat Güneş'in ailesi büyük acı yaşadı. Oğullarını kaybeden anne Rahime ve baba Ağa Güneş, adeta zamanı durdurmak istedi. Aile, acı haberi aldıkları zamanda saatleri durdurdu. İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun hediye ettiği evin bir odasını şehit Kürşat Güneş'in fotoğraf ve eşyaları ile dolduran Güneş ailesi saati bir daha çalıştırmadı. 

Baba Ağa Güneş, "Bizim için zaman 10 Kasım 2012 günü saat 10.30'da durdu" dedi. Güneş, "Eşim, acı haberin verildiği o anı, o saati adeta durdurmak istedi. Onun için bu saati 10.30'dan sonra çalıştırmadık. Oğlumun acı haberi bizi adeta yıktı. Acısı hala dünkü gibi taze" diye konuştu.
Oğlunun, vatani görevini tamamlayıp döndükten 5 gün sonra uzman çavuş olması için çağrıldığını ifade eden Ağa Güneş, "Eğitimlerde ortaya koyduğu başarılar dolayısıyla böyle bir talepleri olmuştu. Heveslendi ve gitmek istedi. Şırnak Beytüşşebap'ta komando olarak vatani görevini yapan oğlum, tekrar oraya uzman çavuş olarak gitti. 2 yıl 10 günlük uzman çavuştu ve 6 aylık evliydi" diye konuştu. 

"ÖLÜMÜM OLAY OLACAK"

Duygularını dile getiren şehit annesi Rahime Güneş ise oğluyla ilgili bir anısını da paylaştı. Anne Rahime Güneş, "Her şey oğlumun istediği gibi oldu aslında. Oğlum, 'Ölümümü herkes duyacak, olay olacak. Şehit olacağım, sakın ağlama anne' diyordu. Dediği gibi oldu. Oğlum vatan için şehit oldu. Cenazesini binler uğurladı. Ben de vasiyet ettiği gibi ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" dedi. 

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SiirtPervari
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