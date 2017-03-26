'Abidik gubidikle genel başkan oldu'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Şalpazarı ve Tonya ilçesinde partisinin otobüsüne çıkarak vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu seslenerek, “Ey Kılıçdaroğlu sana söylüyorum; Biz sana FETÖ’den de uzağız değil mi?, Biz kötüyüz değil mi?, Biz kötüyüz de bu ülke 11 bin dolarlara kadar geldi. Yıllardan beri bu ülke kendi helikopterini üretiyor. Sende SSK Genel müdürlüğü yaptın, millet senin zamanında hastanelerde ilaç kuyruğunda beklerken kalp krizinden ölüyordu. Seçimleri kaybede kaybede orada durmaya alışmış zaten. ‘SSK’yı batırdı CHP’yi de batırdı’ diyecekler. Bu kimle uzlaştı? Hadi biz MHP ile uzlaştık, peki o kimle uzlaştı? PKK ile ulaştı. FETÖ ile uzlaştı mı? Kandil ‘Eğer evet çıkarsa biz bittik’ diyor. Peki, Kılıçdaroğlu sen bugün PKK’nın değirmen suyuna neden can suyu taşıyorsun. Bunun hesabı sorulmaz mı? Niçin kol kola beraber yürüyorsun?” şeklinde konuştu.

“ABİDİK GUBİDİKLE GENEL BAŞKAN OLDU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun okus pokusla genel başkan olduğunu dile getiren Bakan Soylu, “Dün bizim evlatlarımız 19 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Bitmedi, bu sabah Tunceli-Erzincan arasında 14 tane daha teröristi etkisiz hale getirdiler bizim evlatlarımız. Askerimiz, korucumuz, polisimiz bu terörle mücadeleyi yaparken Kılıçdaroğlu sana bunun hesabını bu dünyada da öteki dünya da soracaklar. PKK’ya can suyu vermenin hesabını sana bu millet soracak. Diyarbakır’da konuştu; Ey Kılıçdaroğlu sana söylüyorum; Fitne başı sen bu ülkede milleti bir birine düşürmek için her şeyi yapıyorsun. Bırakalım referandumu, bırakalım bu işlerin tamamını. Ben hayatımda fitneyi bu kadar milletin içine sokmaya çalışan ikinci bir adam görmedim. CHP’li akli selim kardeşlerimin bu adama bir şeyler söylemesini istiyorum. Ey Kılıçdaroğlu sen Türkiye için bir talihsizliksin ve tarih senin adını talihsizlik olarak nitelendirecektir. Siyaset böyle yapılmaz. İnsanlık olduğu zaman siyaset böyle yapılmaz. Bu nasıl genel başkan oldu? Abidik gubidikle değil mi? Abidik gubidikle genel başkan oldu. Okus pokus bir kasetle genel başkan oldu. Kaseti kim yaptı? FETÖ dimi. Birbirine urgan ile bağlanmış FETÖ ile Kılıçdaroğlu” diye konuştu.

FETÖ İLE CHP’NİN REFERANDUMDA UZAKDOĞU PLANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçe ziyaretlerine Tonya ilçesi ile devam etti. Bakan Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek Güneydoğu’da devam eden operasyonda Bitlis’te 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu nasıl Genel Başkan oldu? Kasetle. Peki kaseti kim yaptı? FETÖ yaptı. Bunu Türkiye’nin her yerinde söylüyorlar. Peki bugün niye kol kolalar? Bu milletin başına musibet getiren FETÖ ile bugün neden kol kolalar? Gördün; bu bir hain, bu bir alçak. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Son haber bu. Bunu daha kimse bilmiyor. FETÖ’nün temsilcileri olduğu Uzakdoğu ülkeleri var ya. CHP yıllardan beri sandık temsilcisi vermiyor ama şimdi sandık temsilcisi vermeye çalışıyor. Nereden? FETÖ’den, FETÖ’den. Bu millet her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı.