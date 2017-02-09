"Abi soruları verdi, vicdan yapıp yanlış cevap verdim"

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 2009-2010 yıllarında sınav sorularını çalması ve belirledikleri öğrencilere verip sınavlara hazırlamaları, gizli tanıklar ve ifadesine başvurulan kişilerin beyanlarıyla deşifre ediliyor.

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Ö.A, İzmir'de mahalleden arkadaşlarının bir yerde ders çalıştıklarını söylediğini belirtti.

O evin FETÖ/PDY yapılanması içindeki evlerden olduğunu bildiren Ö.A, "Ben de o evde ondan fazla arkadaşla ders çalışmaya başladım. Burada farklı kişiler tarafından sohbetler veriliyordu. Bizden sorumlu E.Y. idi. E.Y, Mahmut, Hamza gibi kod adları ile hitap etmemizi istiyordu." dedi.

Sınavlar yapıldıkça birlikte ders çalıştıkları arkadaş sayısının azaldığını, örgütün istediği düzeyde başarılı olmayanların ders çalışmaya gelmelerini istemediğini anlatan Ö.A, şöyle devam etti:

"Günlük program yaparak askeri lise sınavına hazırlanıyorduk. Psikolojik olarak mülakata hazırlanmamız için mülakat da yapıyorlardı. Askeri liselere girmek için yeterli puanı aldım. E.Y. ve kod adı Kenan olan arkadaş ile mülakata girmek için İstanbul'a gittik. Burada Gültepe semti olarak bildiğim yerde bir öğretmenin evinde kaldık. Ertesi gün sağlık muayenesinden geçtik, spor ve mülakata girdim. Beni zayıflık bahanesi ile elediler. Elendikten sonra E.Y. beni tek başıma İzmir'e gönderdi. Kod adı Kenan olan öğrenci başarılı olduğu için E.Y, onunla İstanbul'da kaldı."

ÇALIŞMAK İÇİN VERİLEN SORULARLA SINAVDA ÇIKANLAR AYNI

İzmir'e döndükten bir hafta sonra E.Y. ile görüştüğünü, kendisine polis koleji sınavına hazırlanmasını söylediğini belirten Ö.A, şu bilgileri verdi:

"Ben de İzmir ve İstanbul fen liselerini tutturamadığım için kabul ettim. Polis koleji sınavlarına çalışmaya başladım. E.Y, bana karışık sorulardan oluşan bir test getirdi, bunlara çalışmamı istedi. Sınava 3-4 gün kala E.Y. ile Ankara'ya gittik. Sınava 2-3 gün kala test sorularını benden alarak başka bir yere götürdü. Sınava girene kadar sürekli benim yanımdaydı ama pek konuşmuyordu. Sınava girdiğimde E.Y'nin cemaat evinde verdiği sorulardan oluşan testtekilerle aynı olduğunu fark ettim. Sınav zor olmasına rağmen rahat rahat çözmem beni rahatsız etti. Vicdan yaparak sorulara yanlış cevap verdim. Sınav sonuçları açıklandığında E.Y. başarısız olduğumu gördü. Bana 'neden itaat etmiyorsun, neden bu şekilde yaptın, sorulara çalışmadın mı? Seninle İzmir'de görüşürüz' dedi. 3-4 gün sonra E.Y. ile görüştüğümüzde 'Sen niye itaat etmiyorsun, itaat et mükafatını al' diye konuştu. Ben de 'Neden sorgulamaya izin vermiyorsunuz, din, hukuk, imandan bahsediyorsunuz, neden hak yiyorsunuz' deyince bana parmağı ile kapıyı göstererek 'git' dedi."

