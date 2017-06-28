ABD'den son dakika YPG açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’nin Suriye’de PYD /YPG ile ilişkisinden Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ABD Savunma Bakanı Mattis’e iletti. ABD Savunma Bakanı Mattis, PYD/YPG ile ilişkilerinin ’tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum’ olduğunu teyit etti.
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