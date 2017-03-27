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AB ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda!

Avrupa Birliği, Türkiye’ye verilen 4.5 milyar Euro’luk Katılım Öncesi Mali Yardım fonlarını durdurmayı değerlendiriyor.Ankara ise bu konuda, “IPA’nın askıya alınabilmesi için müzakerelerin de askıya alınması gerekir” görüşünü savunuyor

AB ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda!

Avrupa Birliği, Türkiye’ye verilen 4.5 milyar Euro’luk Katılım Öncesi Mali Yardım fonlarını durdurmayı değerlendiriyor.Ankara ise bu konuda, “IPA’nın askıya alınabilmesi için müzakerelerin de askıya alınması gerekir” görüşünü savunuyor

27 Mart 2017 Pazartesi 10:47
AB ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda!
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TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 16 Nisan referandumu geriliminin ardından, AB’nin Türkiye’ye yönelik IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) fonlarını askıya almayı düşündüğü ortaya çıktı. Türkiye, 2007-2013 yılları arasında 4 milyar 795 milyon Euro mali katkı almış, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerle kıyaslandığında fondan en çok yararlanan ülke olmuştu. AB’nin Türkiye’ye bu yıl da dahil olmak üzere 2020 yılına kadar adalet, içişleri ve temel haklar, ulaştırma, çevre ve iklim, enerji, rekabetçilik ve yenilik, istihdam, insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği alanlarındaki projelerde kullanılması için 2.5 milyar Euro vermesi planlanıyor. AB ülkeleriyle yaşanan miting gerilimi ve sonrasındaki karşılıklı sert söylemler, AB’nin Türkiye’ye karşı IPA fonlarının kesilmesi kartını gündeme getirdi. Kaynaklar, “AB, Türkiye’deki projelere verilen fonların gerektiği gibi kullanılmadığını, farklı yerlere harcandığını iddia ediyor. Bu iddialar doğru değil. Şu anki gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu politik bir söylem. Şu an böyle bir adım yok. Zaten bunun askıya alınması için Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması gerekiyor. Böyle bir karar alınmış değil ama iki tarafın söyleminde de bu tür ifadeler yer alıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa Birliği16 Nisan ReferandumuMali Yardım Fonları
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