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91 FETÖ'cü hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fethullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgüt abi ve ablarının da bulunduğu 127 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 91 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

91 FETÖ'cü hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fethullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgüt abi ve ablarının da bulunduğu 127 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 91 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:47
91 FETÖ'cü hakkında karar verildi!
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FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 237 şüpheli ile ilgili yapılan çalışma sonucu 127 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgütte abi-abla konumunda bulunduğu öğrenilen ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 67 şüpheli 27 Ocak günü Adliye'ye sevk edildi ve bu şüphelilerden 59'u Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

32 TUTUKLAMA DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 60 şüpheli daha önceki gün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin 32'si 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçu kapsamında tutuklandı. 24 şüpheli adli kontrol kararı ile 4 kişi ise normal şekilde serbest kaldı.

YAKALAMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında 50 kişinin savcılık talimatıyla yakalandıkları ilde soruşturmalarının sürdüğü öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalama işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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