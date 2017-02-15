Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88261
ALTIN
144.052
DOLAR
3.6518
STERLIN
4.5486
EURO
3.8548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

81 kilo metamfetamin ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 81 kilogram metamfetamin ele geçirdi. En zararlı uyuşturucu olarak bilinen metamfetaminin yurt içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi

81 kilo metamfetamin ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, durdurdukları bir araçta 81 kilogram metamfetamin ele geçirdi. En zararlı uyuşturucu olarak bilinen metamfetaminin yurt içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:50
81 kilo metamfetamin ele geçirildi
banner404

ADANA'DA bir araçta 81 kilogram metamfetamin ele  geçirildi. Polis ekipleri, yaptıkları  istihbari çalışma sonucu D-400 karayolu Çimento Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3 büyük poşet içerisinde 79 paket  halinde 81 kilogram metamfetamin ele geçirdi; bir kişi gözaltına alındı. 
TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR
Emniyet kaynakları, metamfetaminin yurt içinde tek seferde ele  geçirilen en yüksek miktar olduğunu, operasyonların devam ettiğini kaydetti.
BAĞIMLILIK YAPAN MADDE
En tehlikeli uyuşturucu olan metamfetamin (kristal meth), uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde. Birçok uyarıcı gibi,  6-24 saat süren güçlü özelilğe sahip olan madde  bağımlılık yapma özelilğine sahip. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
MetamfetaminAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı açıklaması
F-16 pilotundan akılalmaz oyun!
F-16 pilotundan akılalmaz oyun!
Atalay Filiz hakim karşısında
Atalay Filiz hakim karşısında

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals