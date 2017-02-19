Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

80 kilo ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda RDX ve C4 tipi patlayıcılardan daha güçlü 89 adet PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların yüklendiği kamyonun İstanbul’a gideceği ve ele geçirilen miktarın 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

80 kilo ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda RDX ve C4 tipi patlayıcılardan daha güçlü 89 adet PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların yüklendiği kamyonun İstanbul’a gideceği ve ele geçirilen miktarın 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

19 Şubat 2017 Pazar 19:32
80 kilo ele geçirildi
banner404

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğünün bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda kentte faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Atölyede bir kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgiler neticesinde yapılan aramada 40 adet baza içerisinde bantlara sarılı halde 89 adet ve toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. PETN tipi patlayıcının RDX ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu öğrenilirken, kamyonun İstanbul’a gideceği tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca, 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alıcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 10 şüpheli şahıstan 4’ü gözaltına alındı. Yapılan sorguda patlayıcının sevk edileceği İstanbul’daki irtibatları da deşifre edilerek İstanbul Emniyeti bilgilendirildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırRDXC4PETN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye davet
Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o sırrı ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o sırrı ilk kez açıkladı
Askerin 'panteri', 40 kilometreden vuruyor
Askerin 'panteri', 40 kilometreden vuruyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals