Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93945
ALTIN
146.620
DOLAR
3.5872
STERLIN
4.5952
EURO
3.9065
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'

8 PKK'lı her şeyi itiraf edip teslim oldu!

Habur Sınır Kapısı'nda, PKK terör örgütüne katılan 8 kişi teslim oldu

8 PKK'lı her şeyi itiraf edip teslim oldu!

Habur Sınır Kapısı'nda, PKK terör örgütüne katılan 8 kişi teslim oldu

25 Nisan 2017 Salı 11:22
8 PKK'lı her şeyi itiraf edip teslim oldu!
banner404

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK tarafından çeşitli bahanelerle kandırılan 16-30 yaş aralığındaki 8 genç, pişman olduğunu belirterek Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'dan kaçtıklarını belirten dörder kişilik 2 grup, 18 ve 20 Nisan tarihlerinde Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) görevlileri tarafından Habur Sınır Kapısı'na getirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi.
Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanan örgüt üyelerinden ikisinin 16, ikisinin 18, diğerlerinin ise 23, 25, 27 ve 30 yaşlarında oldukları belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgüt üyelerinden 16 yaşındaki B.K. ifadesinde örgüte zorla götürüldüğünü belirtirken, hakkında arama kaydı bulunmayan aynı yaştaki R.T. ise örgütte yaşam koşullarının ağır olduğunu ifade ederek duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Bingöl nüfuslarına kayıtlı gençlerden 18 yaşındaki N.K, "her evden bir kişinin katılımının örgüt tarafından zorunlu tutulması" nedeniyle 2015'te örgüte katıldığını söyledi. Aynı yaştaki diğer terör örgütü üyesi N.K. ile 27 yaşındaki R.S. de "ailevi sorunlar" yüzünden bu yolu seçtiklerini ve pişman olduklarını anlattı.

25 yaşındaki H.D. örgüte katılma gerekçesini "propagandalardan etkilendim" ifadesiyle açıklarken, 30 yaşındaki Ö.D. ise "uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl ceza aldığını, cezaevinde yatarken ev iznine çıktığını, cezaevine tekrar dönmemek için 2014'te Kobani'ye iş bulma amaçlı gittiğini ve burada örgüt tarafından kandırıldığını" söyledi.

Teslim olan teröristlerden 23 yaşındaki M.E. de diğerleri gibi örgüt tarafından kandırıldığını belirterek, gençlerin bu oyuna gelmemelerini istedi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKHabur Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın elinde bakın hangi silah var!
PKK'nın elinde bakın hangi silah var!
Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü
Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler öldürüldü
1000 polisle mahalleye gece baskını
1000 polisle mahalleye gece baskını

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals