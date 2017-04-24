8 ilde FETÖ operasyonu! O isimler de gözaltında...

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı. Başsavcılığın talimatıyla operasyon başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 ilde 54 şüpheliden 22'sini gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının cep telefonunda örgütün haberleşmede kullandığı "ByLock" programının bulunduğu kaydedildi. FETÖ'ye üye olmak ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde örgüt adına sözde "eyalet yapılanması" oluşturdukları ve bu bölgelerden sağladıkları gelirlerle FETÖ'ye finansal destek verdikleri iddia ediliyor.

