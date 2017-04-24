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8 ilde FETÖ operasyonu! O isimler de gözaltında...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 22'si gözaltına alındı

8 ilde FETÖ operasyonu! O isimler de gözaltında...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 22'si gözaltına alındı

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:10
8 ilde FETÖ operasyonu! O isimler de gözaltında...
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ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet  yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün "bölge  imamları"nın da bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı. Başsavcılığın talimatıyla operasyon başlatan Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, aralarında Ankara'nın da bulunduğu 8 ilde 54 şüpheliden 22'sini  gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının cep telefonunda örgütün haberleşmede  kullandığı "ByLock" programının bulunduğu kaydedildi.   FETÖ'ye üye olmak ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla  gözaltına alınan şüphelilerin, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde örgüt adına sözde  "eyalet yapılanması" oluşturdukları ve bu bölgelerden sağladıkları gelirlerle  FETÖ'ye finansal destek verdikleri iddia ediliyor.
 

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Son DakikaSon Dakika HaberiSincanEyaletOperasyonHaberlerAnkaraEtimesgut
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