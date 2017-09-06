77’lik sahte para kuryesi

ŞÜPHELİ A.B.’nin yaşlı olduğu için dikkat çekmeyeceği düşünülerek sahte paranın naklinde aracılık ettiği belirlendi.

77 yaşındaki A.B. isimli bir şahsın sahte ABD Doları temin ederek piyasaya sürülmek üzere yurt genelinde dağıtım yapacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.’yi yakın takibe aldı. Ataşehir’de A.B. ve yanında bulunan H.V.’yi ellerinde siyah bir poşetle tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Seyir halindeyken durdurulan A.B.’nin elindeki siyah poşette 100 dolarlık 986 adet banknot bulundu.

77’lik dede dikkat çekmesin diye seçilmiş

77 yaşındaki A.B.’nin yaşlı olması nedeniyle dikkat çekmeyeceği düşünülerek para naklinde aracılık etmesi için özel olarak seçildiği belirlendi. Ayrıca A.B.’nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu tespit edildi.

Döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürülecekti

Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceğini değerlendirdi.

Şüpheli A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.