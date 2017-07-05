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739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:20
739 emniyet personeli görevine iade edildi
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FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli  görevlerine iade edildi.  
Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce  açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler  tamamlandı. 
İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi. 
Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

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