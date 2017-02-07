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'7,2'lik deprem sürpriz olmaz'

Çanakkale’de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Çanakkale için sürpriz olmayan depremler, dolayısıyla anormal bir durum yok. Marmara Denizi’nde İstanbul özelinde etkileyecek 7’nin üzerinde 7.2’lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz" dedi

'7,2'lik deprem sürpriz olmaz'

Çanakkale’de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Çanakkale için sürpriz olmayan depremler, dolayısıyla anormal bir durum yok. Marmara Denizi’nde İstanbul özelinde etkileyecek 7’nin üzerinde 7.2’lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz" dedi

07 Şubat 2017 Salı 22:03
'7,2'lik deprem sürpriz olmaz'
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ÇANAKKALE'DE art arda meydana gelen depremler vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken yapıların sağlam ve dayanıklı olup olmadığı, olası bir depreme karşı vatandaşların nasıl davranması gerektiğine dair birçok soruyu da beraberinde getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda bir şehir depreme nasıl hazırlanmalı, olası bir depremde doğal afet sonrası yönetim ve vatandaşların davranışları temelinde birçok konu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özener, Çanakkale’de meydana gelen depremleri de değerlendirirken, depremlerin Ege Bölgesi için sürpriz olmadığını belirtti.

"Çanakkale için sürpriz olmayan depremler"
Çanakkale’de art arda gerçekleşen depremlerle ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Çanakkale’deki depremler aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler dolayısıyla 5- 5,5 depremler o bölge için doğal depremler, bu da onlardan bir tanesi Çanakkale üzerinde anormal bir durum yok" ifadelerini kaydetti.

"Kandilli olarak depremlerin lokasyonunu ve büyüklüğünü veriyoruz"
"Depremlerin Çanakkale Bölgesi için büyük bir depremin habercisi olabileceği" ile ilgili bir soruya cevap veren Prof. Dr. Haluk Özener, "Öyle bir şey maalesef söyleyemiyoruz, keşke söyleyebilsek. O büyüklükteki bir deprem Çanakkale, Ege Bölgesi için sürpriz değil, ne olmayacak ne de yüzde yüz olacak diyemiyoruz. Keşke onu söyleyebilsek de depreme çok daha hazırlıklı olabilsek. Her depremi kendi özelinde değerlendirmek de daha fayda olduğunu düşünüyorum. Kandilli olarak kendi kurmuş olduğumuz networklerde depremlerin lokasyonunu ve büyüklüğünü veriyoruz böyle değerlendirmekte fayda var" dedi.

"İstanbul özelinde 7’nin üzerinde 7.2’lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz"
Son dönemlerde gerçekleşen depremlerin büyük bir deprem olasılığıyla ilgisiyle konuşan Prof. Dr. Özener, "Normal koşullarda çok bir bağlantısı olduğunu söyleyemiyoruz bilimsel olarak ama yok da diyemiyoruz. Çanakkale’de deprem olsun olmasın İzmir’de deprem olsun olmasın Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsun olmasın bunlardan bağımsız olarak konuşursak şu anda Marmara Denizi'nde İstanbul özelinde etkileyecek 7’nin üzerinde 7.2’lik bir deprem olması hiç sürpriz olmaz. Burada öyle bir enerji birikmiş durumda dolayısıyla onunla bağlantılı ya da bağlantısız demeyelim. Deprem olacak her türlü şeye hazırız, her türlü veri var. Bilim insanları çok hazır, insanlar artık bina alırken, yatırım yaparken depremi de düşünüyorlar. Bu bir doğal afettir doğal afetin önüne geçemiyoruz ancak yapabileceğimiz deprem zararlarını azaltmak" diye konuştu.

"Bugün İstanbul’da 7.2 ya da 7.5‘lük deprem olsa yıkımları arasında fark olacak"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın İzmir’de deprem olacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Haluk Özener, "Ahmet hocamızın hangi verileri baz alarak söylediğinin bilmiyorum. Vatandaş olarak yapılarımızı güçlendirmeliyiz veya zeminin özelliklerini bilerek mühendislik hizmetlerinden yeterince yararlanmamız gerekiyor. Bu gün İstanbul’da 7.2 ya da 7.5‘luk deprem olsa yıkımları arasında fark olacak ama bazen şöyle tartışmalar oluyor tek parça kırılacak iki parça kırılacak bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük fark var ama hazırlık açısından çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Bugün deprem olacak gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız. Dua edelim İstanbul’u bekleyen deprem biraz daha gecikir karar vericilerimiz biraz daha hızlanır ve depreme daha hazır bir İstanbula kavuşuruz. Çanakkale'yi deprem fırtınası olarak tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama olan depremlerin artçısının bir hafta on gün kadar ya da on beş gün kadar sürmesi sürpriz olmaz" şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
DepremTürkiyeİstanbu
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