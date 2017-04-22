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7 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

7 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:51
7 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, Midyat'a bağlı Yumurtalı, Marenka ve  Doluca ile Dargeçit'in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör  örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo  alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon  düzenlendiği belirtildi.
Operasyon düzenlenen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini  sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan saat  08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan  edildiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonlar sona erdiğinden, 7 mahallede ilan  edilen sokağa çıkma yasağı saat 14.30'dan itibaren kaldırılmıştır." ifadesi  kullanıldı. 
 Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla  uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür  edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıMardinMidyatDargeçit
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