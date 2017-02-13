7 asker FETÖ'den gözaltında 

ESKİŞEHİR'DE FETÖ PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek önlenmesi ve suç ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda ilk etapta 2 astsubay, 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, 1 yüzbaşı olmak üzere 5 asker yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra yürütülen çalışmada 2 rütbeli asker daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.