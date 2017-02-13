7 araca çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

KAZA, dün gece, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Serdivan yönüne giden 54 BC 285 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 6 araca ve kaldırımdaki ağaçlara, ardından hareket halindeki 67 UE 487 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlara çarpan otomobildeki 25 yaşındaki Şevki Taşkaya ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 araca çarparak büyük hasar gören otomobilin sürücüsü kazadan sonra kaçtı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.