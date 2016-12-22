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600 milyon dolar kredi daha geliyor

Dünya Bankası'nın dün onayladığı 800 milyon dolar tutarındaki  kredi desteğinin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan da  600 milyon dolarlık kredi haberi geldi

600 milyon dolar kredi daha geliyor
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ASYA Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca, Trans  Anadolu doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) yapımında Azerbaycan'ın Güney Gaz  Koridoru AŞ (SGC) şirketi tarafından kullanılacak 600 milyon dolarlık kredi  onaylandı.
Asya Altyapı Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka  yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.
Toplantı sonucunda, Asya Altyapı Yatırım Bankasının SGC'ye TANAP'ın  yapımı için 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına karar verildi. Azerbaycan  garantisinde SGC'ye sağlanacak söz konusu kredi, TANAP'ın inşası için  kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan  Yardımcısı D.J. Pandian, TANAP'a sağlanan kredinin bankanın kapasitesini  gösterdiğini belirterek, "Asya ve Avrupa arasındaki bu önemli enerji altyapısı  sadece Azerbaycan'ın ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda  Türkiye'nin ve Avrupa'nın güneyindeki bir çok ülkenin enerji güvenliğini  sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TOPLAM FİNANSMANIN 4 MİLYAR DOLARI BULMASI BEKLENİYOR
TANAP için Dünya Bankası Yönetim Kurulu da Boru Hatları Petrol Taşıma  AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC)  şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki  krediyi onaylamıştı.
Projeye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Avrupa  Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da finansman sağlanacak.  TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor.
TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde  30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

 
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Etiketler; #TANAP #Dünya Bankası #Asya Altyapı Yatırım Bankası #bugün #dolar #BOTAŞ #Avrupa #Anadolu #doğalgaz #azerbaycan
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