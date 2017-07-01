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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün güneyinde Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi. Bingöl'de de çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca İlçesine bağlı Çığlı Köyü'nün güneyinde Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi. Bingöl'de de çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
6 terörist etkisiz hale getirildi
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HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Çukurca  ilçesine bağlı Çığlı Köyü güneyindeki Kuzey Irak Ora bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 4 terörist, Hava Kuvvetleri'nin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi
BİNGÖL'DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi yakınlarında, Rem Yaylası'ndaki Karacehennem Ormanı'nda tespit edilen bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı öldürüldü. Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda, silah, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ile gıda maddesi bulundu.
 
Bingöl Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Kızılağaç Köyü Meşeli Mezrası  Rem Yaylası Karacehennem Ormanı Mevkiinde barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 29 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu (Erkek) etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi aramasında bulunan sığınakta ve etkisiz hale getirilen teröristlere üzerinde; 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 7,62 mm 143 Kaleşnikof mermisi, 146 adet 5,56 mm M-16 piyade tüfeği mermisi, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği, 1 örgüt mensubu kimlik kartı, 3 kod listesi, 5 fotoğraf, 1 dinleme cihazı, 2 hafıza kartı, 2 usb bellek, 1 rozet, 20 kg peynir, 50 kg un, 2 kasa domates, 7 kutu çikolata, 4 kutu bisküvi, 1 neşter ve 3 jilet ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği olabilecek diğer muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 15:31
Anahtar Kelimeler:
HakkariÇukurcaÇığlı KöyüPKK
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