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6 PKK’lı teslim oldu

Şırnak’ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

6 PKK’lı teslim oldu

Şırnak’ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:38
6 PKK’lı teslim oldu
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ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1’i yaşı küçük toplamda 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir” denildi. 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 21:40
Anahtar Kelimeler:
PKK Terör örgütü
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