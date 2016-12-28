6. madde de komisyondan geçti

TBMM Anayasa Komisyonunda gece yarısına kadar süren çalışmalarda 3. ve 4. maddeler sonrasi 6. madde de kabul edildi.
Kifayeti müzakere önergesinin ardından kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.
5. MADDE ÇIKARILDI
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinden "yedek milletvekilliğine" ilişkin düzenlemeyi içeren 5. madde çıkarıldı.
"TARİHİ HEPİMİZİN TARİHİ"
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, şunları kaydetti: "Hepimiz Cumhuriyetin paltosundan çıktık. Yakın tarihe ilişkin kanaatlerimiz farklı olabilir. Bunları yaparken güncel siyasi mücadelelerin parçası gibi algılanabilecek yorumların doğru olduğu kanaatinde değilim. Tarih, hepimizin tarihi. Tarihe ilişkin değerlendirmeler çok daha soğukkanlı, makul şekilde yapılmalı. Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, aynı zamanda siyasi tartışmanın ötesinde ortak değerlerimiz olduğunu da unutmayalım." CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise "2. Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmayan, Garp Cephesi Komutanı, Cumhuriyetin mimarlarından, Sakarya Meydan Savaşı'nın kahramanı, Lozan'ın mimarı, Cumhuriyetimizin en saygın isimlerinden birisi olan İsmet Paşa'ya Führer denilmesini kabullenmemiz mümkün değil. Umarım bu provokatif konuşmayı burada sonlandırırsınız. Bu konuda sabırları taşırmayın." ifadelerini kullandı.
Komisyon Başkanvekili Petek, İçtüzük hükümlerine uygun konuşma yapılması gerektiğini belirtti.
Petek, "Tarihimizde yeri belli olan, tarihte yerini almış siyaset adamlarının, kahramanların kaba sözlerle, hakaret içeren sözlerle anılmasını, hangi siyasi partiden olursa olsun, bunu kabul etmez. Ancak eleştiriyle hakareti birbirinden ayırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Metiner yeniden söz alarak, Führer derken, şef tanımlaması üzerinden bunu söylediğini dile getirdi.
"Birbirimizin liderlerine azami saygıyı göstermemiz lazım. 'Hitler' benzetmesi kötüyse, bunu kimsenin bizim liderimize de yapmaması lazım." diyen Metiner, "Söylediklerim yanlış olsa bile buna tahammül etmelerini beklerdim. Saray metaforu üzerinden ağır hakaretler yapılıyor. Biz milli egemenliği saraya devretmiyoruz. Dayatmacı anlayışa sahip olsaydık, 367'yi bulsak bile halka gideceğimizi söylemezdik." açıklamasını yaptı.
Petek, 6. maddenin kabul edilmesinin ardından görüşmelere bugün saat 14.00'te devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.
Anayasa teklifinin; Meclis'in görev ve yetkilerini belirleyen 6. maddesi kabul edili
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