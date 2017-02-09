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6 emekli polise FETÖ'den gözaltı

FETÖ PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları öne sürülen 6 emekli polis yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınanarak Kırıkale'ye getirildi

6 emekli polise FETÖ'den gözaltı

FETÖ PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları öne sürülen 6 emekli polis yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınanarak Kırıkale'ye getirildi

09 Şubat 2017 Perşembe 12:26
6 emekli polise FETÖ'den gözaltı
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KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Ögütün kriptolu iletişim programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla emekli polisler S.K., A.A., İ.A., E.F., İ.A. ve M.D. yaşadıkları şehirlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin getirildikleri Kırıkkale'de sorguları sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BylockKırıkaleFETÖ PDY
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