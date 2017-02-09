6 emekli polise FETÖ'den gözaltı

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Ögütün kriptolu iletişim programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla emekli polisler S.K., A.A., İ.A., E.F., İ.A. ve M.D. yaşadıkları şehirlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin getirildikleri Kırıkkale'de sorguları sürüyor.
KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Ögütün kriptolu iletişim programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla emekli polisler S.K., A.A., İ.A., E.F., İ.A. ve M.D. yaşadıkları şehirlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin getirildikleri Kırıkkale'de sorguları sürüyor.