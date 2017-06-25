58 kaçak göçmen yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Panayır Yeri mevkiinde düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre, Kongo ve İran uyruklu 58 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

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