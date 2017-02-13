54 Kalaşnikof dürbünü ele geçirildi

HAKKARİ Valiliği, güvenlik güçlerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; 12 Şubat pazar günü İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin yol kontrol ve arama çalışmaları yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle devam edildi: "Sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen; 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

