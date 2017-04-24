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500 nüfuslu köyde şehidi 5 bin kişi uğurladı

Şırnak'ta şehit düşen Turgut Kurtçu'yu 5 bin kişi törenle son yolculuğuna uğurlandı

500 nüfuslu köyde şehidi 5 bin kişi uğurladı

Şırnak'ta şehit düşen Turgut Kurtçu'yu 5 bin kişi törenle son yolculuğuna uğurlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:37
500 nüfuslu köyde şehidi 5 bin kişi uğurladı
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ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 32 yaşındaki jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ne bağlı 500 nüfuslu Cambazdere Köyü'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit eşi Özge Kurtçu, "Götürmesinler onu, çok şehitler gitti, gidenler geri gelmiyor" diye gözyaşı dökerken, 4 yaşındaki Doruk, şehit babasını beresini takıp asker selamıyla uğurladı.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Bestler- Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli  2 çocuk babası jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi, dün akşam özel uçakla Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne getirildi. Buradan Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürülen şehidin cenazesi sabah yakınları tarafından alınarak ilçeye 22 kilometre uzaklığındaki Cambazdere Köyü'ndeki evine helallik alınması için götürüldü.
ŞEHİT ANNESİ; OĞLUMUN GÖZLERİ AÇIK, YAVRUM GÜLÜYORDU
Şehit Uzman çavuş Kurtçu'nun cenazesi açılarak annesi Yasemin, babası Ahmet, kardeşleri ve eşi Özge tarafından son kez görüldü. Evinin kapısında gözyaşlarına hakim olamayan şehit eşi Özge Kurtçu, yakınlarına sarılarak, "Ağabey götürmesinler, oraya gidenler geri gelmiyor. Ne olur götürmesinler" dedi. Annesi Yasemin Kurtçu ise şehit oğlunun yüzünü gördükten sonra "Oğlumun gözleri açık, yavrum gülüyordu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
MİNİK DORUK'TAN ASKER SELAMI
Evde yapılan duaların ardından şehit Turgut Kurtçu'nun cenazesi tekbirlerle Cambazdere Camisi'nin önünde getirildi. Şehit eşinin tabutuna sarılan Özge Kurtçu, "Niye duymuyorsun, beni" diye ağlarken, çocukları 2 yaşındaki  Defne ve 4 yaşındaki Doruk, babalarının tabutu başında ağladı. Öğle namazının ardından şehidin kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, CHP Tekirdağ milletvekilleri Emre Köprülü ve Faik Öztrak, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Mustafa Yel, Metin Akgün'ün yanı sıra yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık katıldı.
Cenazede şehidin eşi Özge, annesi Yasemin, babası Ahmet, kardeşleri Fatma, Mesut, Tuğrul, İzmir'de sözleşmeli er olan İsmail ve yakınları da yer aldı. Şehit Turgut Kurtçu'nun 4 yaşındaki oğlu Doruk, babasının tabutu başında beresini takıp asker selamı verdi.
TEKBİRLERLE UĞURLANDI
Cenaze namazının ardından şehit Turgut Kurtçu'nun cenazesi askeri top arabasına taşındı. Şehit yakınları top arabasının ardından yürüyerek gözyaşı döktü. Askeri bando en önde giderek cenaze marşı çalarken, 500 nüfuslu köyde şehidi uğurlamaya gelen yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık büyük Türk bayrakları taşıyıp tekbirlerle şehit Turgut Kurtçu'yu son yolculuğuna uğurladı. Kurtçu, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
KöyşırnakTurgut Kurtçu
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