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Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
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50 metreden uçuruma yuvarlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

50 metreden uçuruma yuvarlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Esenyurt Köyü yolunda cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 21:01
50 metreden uçuruma yuvarlandı
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KAZA, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü’nde yaşamını yitirenMustafa Uludağ’ın İstanbul’da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı.Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı.Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı.Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu,"Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış" dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Son Güncelleme: 22.04.2017 23:19
Anahtar Kelimeler:
Uçuruma YuvarlandıMinibüs
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