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5 terörist teslim oldu!

Şırnak’ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

5 terörist teslim oldu!

Şırnak’ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:52
5 terörist teslim oldu!
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ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Nisan’da 2017’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 kişi terör örgütünden kaçıp, Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
şırnakŞırnak ValiliğiTerörist
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