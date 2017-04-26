5 terörist teslim oldu!

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Nisan’da 2017’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 5 kişi terör örgütünden kaçıp, Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

