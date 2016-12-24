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 5 HDP'li başkan tutuklandı

Balıkesir'de PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 5 HDP'li başkan, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası tutuklandı

 5 HDP'li başkan tutuklandı
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İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan 8 HDP'li il başkanından HDP Balıkesir il Başkanı Cafer Sarıtepe, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat ve Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil tutuklanmıştı. Serbest bırakılan Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora, HDP il eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP ilçe eş başkanı Telli Işık, Bandırma HDP İlçe eş başkanı Nesibe Yöyler ve Burhaniye HDP İlçe Başkanı Zeynel Altan için ise Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkartıldı. Yakalanan HDP'li başkanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Etiketler; #Balıkesir #5 HDPli başkan tutuklandı #Cumhuriyet Başsavcılığı
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