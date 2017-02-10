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5 büyüklüğündeki deprem artçı değil ana depremdir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'Bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem ana bir depremdir

5 büyüklüğündeki deprem artçı değil ana depremdir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'Bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem ana bir depremdir

10 Şubat 2017 Cuma 17:08
5 büyüklüğündeki deprem artçı değil ana depremdir
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ÖZDEN, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki depremlerin 15 Ocak'ta merkez üssü Gülpınar olan 4,9 büyüklüğündeki deprem ile başladığını hatırlattı.Bölgedeki depremlerin giderek azaldığını ifade eden Özden, şöyle devam etti:"Bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem ana bir depremdir. Buna artçı bir deprem diyemeyiz çünkü öncesinde 5,3'lük depremler vardır.Onları ana şok kabul edip bunu artçı deprem olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bunu ana şok olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra, bundan daha küçüklerini 5'in artçıları olarak kabul edebiliriz. 5'in hemen ardından da çok az da olsa artçılar meydana geldi."Özden, 6 Şubat'ta da 5'in üzerinde 3 deprem yaşandığını hatırlatarak "Bugün de yine 5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Bunların her biri birer ana şok. Dolayısıyla bu fayın üzerinde, yani Tuzla bölgesi segmenti üzerinde yer kabuğunun içerisinde 5 kilometre ile 10 kilometre arasındaki bir aralıkta bu bölgedeki enerji açığa çıkmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Bu depremler mümkündür"
Her ana şoktan sonra belli aralıklarla belli büyüklüklerde artçı şoklar yaşandığını aktaran Özden, şunları kaydetti:
"Ama genel itibariyle son 2 günlük periyoda baktığınız zaman bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede depremlerin sayıca azaldığını ve büyüklüklerin de nispeten azaldığını görüyoruz. Tabii burada '5 büyüklüğündeki bir deprem niye meydana geldi?' diye akıllarda soru işareti oluşabilir. Bu depremler mümkündür, fay kısa bir fay ama üzerindeki enerji bitmediyse eğer en kısa olan kısım bu kısımdır ve bu kısmı kullanarak açığa çıkmak isteyecektir. Sebebi budur. Önümüzdeki günlerde de bu büyüklüğe yakın büyüklükte depremleri yaşayabiliriz. Depremlerin aralıkları artacaktır sayıları düşecektir ve nihayetinde açığa çıkan enerji sonlanmış olacaktır."
 

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiProf. Dr. Süha ÖzdenAyvacık
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