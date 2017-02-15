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5 bin 200 sorguya 15 yıl hapis!

FETÖ’nün BDDK’daki yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma daha tamamlandı. 39 ByLock’çu murakıp hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin 15 yıl hapsi isteniyor

5 bin 200 sorguya 15 yıl hapis!

FETÖ’nün BDDK’daki yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma daha tamamlandı. 39 ByLock’çu murakıp hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin 15 yıl hapsi isteniyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:45
5 bin 200 sorguya 15 yıl hapis!
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın, FETÖ'nün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre 39 ByLock'çu BDDK çalışanı hakkında düzenlenen iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
AĞUSTOSTA İNDİRDİLER
28'i tutuklu 39 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi. Daha önce de savcı Çalışkan, yine FETÖ'nün BDDK yapılanmasına yönelik 26 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.
İddianamede BDDK çalışanı örgüt mensuplarının 17-25 Aralık soruşturmasında hedef alınan mağdurların banka hesaplarında yasa dışı olarak 5 bin 200 kez sorgulama yaptıkları ifade edildi. BDDK'daki FETÖ üyelerinin, buradan elde ettikleri bilgileri, örgüte aktarmaları, örgütün de bunu 17-25 Aralık kumpas soruşturmasına hazırlık için kullanması, örgüt mensuplarının BDDK içerisindeki faaliyetlerinin, örgütün amaç ve stratejisini göstermesi bakımında son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.
Hemen hemen tamamının programı 2014 yılı ağustos ayı içerisinde ve birkaç gün aralıklarla indirip kullanmaya başladıkları belirtildi. Bu durumun şüphelilerin aynı yerden emir ve talimat alıp örgütsel faaliyet içinde olduklarını gösterdiği ifade edilen iddianamede şu çarpıcı ifadeler kullanıldı:
"Şüphelilerin tamamının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olduklarını tereddüte meydan vermeyecek şekilde bize göstermiştir".
KOZANLI ÖMER İLE DE İRTİBAT KURMUŞLAR
İddianamede, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan BDDK'da Hukuk İşleri Uzmanı Mehmet Sıddık Yurtçiçek'in kurumda önemli bir pozisyonda olduğu, BDDK Başkanı Mukim Öztekin döneminde daire başkanlığına getirildiği belirtildi. Savcılığın iddianamesinde, Yurtçiçek'in FETÖ'nün yargı imamlarından Osman Karakuş'la irtibatı olduğu tespit edildi. Yurtçiçek'in ayrıca 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve üst düzey FETÖ yöneticilerinden Kudret Ünal'la da irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöBDDKBylockEvliya Çalışkan
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