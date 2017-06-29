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45 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, batmak üzere olan şişme bottaki çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

45 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, batmak üzere olan şişme bottaki çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

29 Haziran 2017 Perşembe 20:06
45 kaçak göçmen kurtarıldı
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ALINAN bilgiye göre, Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir şişme botla yasa dışı yollarla gitmek isteyen 45 kaçak göçmen Ayvalık Sahil Güvenlik botları tarafından fark edildi. Üzerindeki aşırı insan yükü nedeniyle batma tehlikesi geçiren şişme bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan zamanında müdahale ile kurtarıldı.

20’si çocuk, 24’i yetişkin kadın ve 1 yetişkin erkek olmak üzere toplam 45 göçmenin 8’inin İran, 37’sinin ise Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik tarafından Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 45 göçmen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında misafir edilen göçmenlere polis memurları tarafından gıda ve ilaç yardımları yapılırken, polis eşlerinin de çocuklarına ait kıyafetleri göçmen çocuklara verdiği gözlendi. Göç İdaresi belgesi olan 11 Suriyeli serbest bırakılırken, Kırıkkale de iltica kaydı olan 8 İranlı göçmen Kırıkkale’ye gönderildi. Kalan 26 Suriyeli ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 20:11
Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesir
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