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4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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AÇIKLAMA Hakkari Valiliği'nden yapıldı. Açıklamada operasyonun bugün düzenlendiği belirtilerek, "İlimiz Yüksekova İlçesi Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiş, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaUrşe YaylasıKandil Dağı
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