4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

AÇIKLAMA Hakkari Valiliği'nden yapıldı. Açıklamada operasyonun bugün düzenlendiği belirtilerek, "İlimiz Yüksekova İlçesi Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiş, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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