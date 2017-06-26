4 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

ELAZIĞ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ ili Karakoçan ilçesi genelinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Elazığ ili Karakoçan ilçesi Çan Köyü bölgesinde operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen Karakoçan İlçesine bağlı olan Çan, Karaçan, Kuşbayırı ve Sarıhan Köyleri ile Kubatlı, Aktoprak, Gölçukuru ve Doğançukuru Mahallesinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 26 Haziran 2017 Pazartesi günü saat:17.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.