4 iş adamına PKK'ya destekten tutuklama kararı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK 'ya destek sağladıkları gerekçesiyle iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ne sevk edilen iş adamları Mehmet Çelik , Celalettin Birtane , Nihat Salmış ve Fırat Bal , "terör örgütü PKK'ya finans sağlamak" suçundan tutuklandı.

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