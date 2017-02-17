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4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandığı önü sürülen 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı

4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandığı önü sürülen 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı

17 Şubat 2017 Cuma 08:16
4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen sağlık çalışanlarına yönelik Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta 14 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı. 
Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
BylockAdanaFETÖ PDY
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