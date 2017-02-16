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4 ilçe birleşecek! O süre 2,5 dakikaya düşüyor! Az önce onaylandı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, yerel seçimler öncesinde vaatleri arasında yer alan  Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata  geçiyor

4 ilçe birleşecek! O süre 2,5 dakikaya düşüyor! Az önce onaylandı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, yerel seçimler öncesinde vaatleri arasında yer alan  Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata  geçiyor

16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
4 ilçe birleşecek! O süre 2,5 dakikaya düşüyor! Az önce onaylandı...
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi toplantısında, iki yeni projenin binlik ve  5 binlik planları, oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılında hizmete alınması  planlanan 800 metrelik, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, saatte çift  yönde 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Taksim Kabataş arasındaki füniküler hattının benzeri olması planlanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı il Boğaziçi Üniversitesi'nden Aşiyan sahili 2,5 dakika sürecek.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, İstanbul  Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Toplantıda, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve  Vezneciler-Sultangazi Metrosu'nun yapımına ilişkin plan değişikliği teklifleri,  gündeme geldi. Mecliste, iki projenin binlik ve 5 binlik planları oy birliğiyle  kabul edildi.

RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI

2019 yılında hizmete alınması planlanan, 800 metrelik Rumeli  Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma  kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak.  Proje tamamlandığında İstanbullular, Hisarüstü’nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline  ulaşacak. Söz konusu hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri, raylı  sistemle denize bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 2  Mart’ta Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’nın inşaat, elektromekanik ve  araç alım ihalesine çıkacak. Hemen yapımına başlanacak hattın 2 yılda  tamamlanması planlanıyor. Taksim-Kabataş arasındaki füniküler hattının bir  benzeri olan proje, halatlı demiryolu sistemi olarak biliniyor. Çekme ve germe  halatından oluşan ve vagonları çepeçevre dönen çekme halatına bağlanan sistem,  çift yönlü olarak tünel içinde ray üzerinde hareket ediyor.

Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, Hisarüstü İstasyonu ile Boğaziçi  Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. Hat, Boğaziçi Üniversitesi  arazisinin altından geçerek İstanbul Boğazı sahilinde Aşiyan Parkı’nda yapılacak  istasyonda denizle buluşacak.

"FATİH, EYÜP, GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ, YER ALTINDAN BİRLEŞTİRİLECEK"

Öte yandan, Mecliste  Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi raylı sistem projesine  ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, oy  birliğiyle kabul edildi. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yer  altından birleştirecek metro hattına ilişkin proje, 2019 sonrasında hizmete  girecek. 15 istasyondan oluşacak 12,3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi  arası sadece 19 dakika sürecek.

İstasyonlar, Vezneciler - Saraçhane - Fatih Camii - Edirnekapı -  Ayvansaray - Eyüp Sultan - Rami Kışlası - Gaziosmanpaşa - Şemsipaşa - Küçükköy -  Yenimahalle - Esentepe - Sultangazi - Cebeci - Mescid-i Selam şeklinde olacak.  Vezneciler-Sultangazi Metrosu, Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na Vezneciler  istasyonunda bağlanacak ve bu sayede Marmaray’a da entegre olacak.

Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan  Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattına Yenimahalle İstasyonu’nda, planlanan  Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu'na Gaziosmanpaşa İstasyonu’nda ve yine planlanan  İncirli-Söğütlüçeşme Metro Hattı’na Edirnekapı İstasyonu’nda entegre edilecek.   Avrupa yakasının doğu-batı aksındaki ilçeleri yer altından birbirine bağlayacak  olan Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı, Edirnekapı'da metrobüse entegre olarak  E-5 aksı üzerinden, Avrupa ve Anadolu yakasına hızlı ve güvenli erişim imkanı  sağlayacak ve şehir içi karayolu trafiğini rahatlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TopbaşYeni Metro HattıRumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler HattıVezneciler-Sultangazi Metrosu
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