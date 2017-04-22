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4 araç birbirine girdi

Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

4 araç birbirine girdi

Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

22 Nisan 2017 Cumartesi 20:18
4 araç birbirine girdi
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KAZA, saat 18.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Bulvarı üzerinden Yenimahalle istikametinde ilerleyen 68 FP 691 plakalı otomobil, Gazi Hastanesi Alt Geçidi’nin girişinde 34 RH 6691 plakalı otomobile arkadan çarptı. 06 GP 051 plakalı otomobil de sürücüsünün kazayı fark edememesi sonucu 68 FP 691 plakalı otomobile, 06 PVS 79 plakalı araç da önündeki 06 GP 051 plakalı otomobile arkadan çarptı. 4 aracın arka arkaya birbirine girdiği kaza sonucunda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda başka kazalar yaşanmaması için trafik önlemi aldı. Kazanın etkisiyle bulvar üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMaddi Hasar
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