Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100522
ALTIN
139.717
DOLAR
3.5558
STERLIN
4.6028
EURO
4.0390
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Flaş Haber
Alanya'da korkunç kaza!
Kapat

39 ilçede 5 bin polisle denetim

İstanbul'da akşam saatlerinde 'Yedi Tepe Huzur' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi. 39 İlçede 5 Bin polisin katılımıyla düzenlenen denetimlerde şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı.

39 ilçede 5 bin polisle denetim

İstanbul'da akşam saatlerinde 'Yedi Tepe Huzur' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi. 39 İlçede 5 Bin polisin katılımıyla düzenlenen denetimlerde şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:58
39 ilçede 5 bin polisle denetim
banner404

DENETİMLER saat 20.00'de tüm şehirde eş zamanlı olarak başladı. Kent genelinde 200 arama noktası kuruldu. Aralarında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de olduğu polisler denetimlere katıldı.

DİDİK DİDİK ARANDI

Kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı. Aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı. Şüpheli görülen kişiler de Genel Bilgi Tarama'sından (GBT) geçirildi. Kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağladı. Denetlemelere bir polis helikopteri de havadan destek verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulYedi Tepe HuzurGenel Bilgi TaramaGbt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babası gözleri önünde öldürüldü
Babası gözleri önünde öldürüldü
2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor
2 mahalle boşaltıldı!.. Kontrol altına alınamıyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals